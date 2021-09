Carga saqueada é recuperada pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu por volta de 1h20min, desta segunda-feira, um homem, de 33 anos, conduzindo um veículo Fiat Siena, com reboque, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

No reboque tracionado foram encontrados vários aparelhos de ar condicionado, evaporadores e condensadores, provenientes do acidente ocorrido no domingo, com uma carreta que transportava os aparelhos de ar condicionado, que foram saqueados.

O homem recebeu voz de prisão e as mercadorias foram recuperadas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Piraí.