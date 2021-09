Colisão envolve dois carros no bairro Barreira Cravo

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada no início da madrugada desta segunda-feira (27), nas proximidades da Ilha São João, na altura do Barreira Cravo, em Volta Redonda. Um carro que saia da Avenida Beira Rio e queria acessar a Rua Nicanor Teixeira de Carvalho acabou colidindo em outro que saia da Ponte Mário L. Haseck e seguia pela Rua Francisco Lau.

Dentro do veículo que passou pela ponte havia um casal (homem e mulher), enquanto no outro havia apenas o motorista. Ninguém ficou ferido, mas o carro que foi atingido ficou com a lataria bastante danificada. A Guarda Municipal esteve no local para registrar o Brat (Boletim de Acidente de Trânsito). Fotos: Filipe Cury