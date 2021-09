Edson Quinto e SMAC por Santa Rita do Zarur

O vereador Edson Quinto fechou a semana reunido com o Secretário de Ação Comunitária- Munir Francisco, na SMAC. O encontro aconteceu na última sexta-feira, 24 de setembro, no gabinete do Munir. Na oportunidade, o parlamentar fez questão de pontuar diversas reivindicações, e entre elas, duas de extrema importância pra comunidade Santa Rita do Zarur, um CRAS- Centro de Referência à Assistência Social e a revitalização do Centro de Convivência do bairro que já existe, mas está com as atividades paralisadas e deve passar por reforma. Edson explica que os moradores sempre pedem por esse serviço e questionam o retorno e revitalização do Centro de Convivência.

O vereador pontuou ser uma necessidade do povo de Santa Rita do Zarur, que além de merecerem, também precisam dos serviços oferecidos por esse tipo de assistência. Edson conclui que o encontro foi muito satisfatório e aguarda pelo atendimento dos seus pedidos pelo Secretário.