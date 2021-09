Adolescente tinha deficiência mental

Policiais civis, comandados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam nesta segunda-feira, Elias Rodrigues dos Reis, de 51 anos, condenado a três anos de prisão, na Rua F, no bairro São Luiz, em Volta Redonda.

O mandado de prisão condenatório foi cumprido pelos agentes na inicialmente em regime fechado, por sequestro e cárcere privado do adolescente, então com 15 anos, portador de deficiência mental. O caso ocorreu em julho de 2013.

O adolescente foi encontrado num sítio de propriedade de Elias, com os pés e mãos amarrados, no bairro São Luiz. O adolescente estava num ambiente “totalmente insalubre”. Na ocasião o delegado titular era Antônio Furtado, hoje deputado Federal. O pai também, primo de Elias, foi preso. Ele tentava desamarrar o filho na chegada da Polícia Civil e do Conselho Tutelar.

Quando recebeu foz de prisão, o pai do adolescente disse que não o maltratava, mas o mantinha amarrado porque precisava trabalhar no sítio.