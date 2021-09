Novo asfaltamento avança na Rodovia dos Metalúrgicos

Infraestrutura também realizou limpeza e manutenção pelos bairros

A aplicação do novo asfalto, que vem sendo realizado pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com Governo do Estado, avançou na Rodovia dos Metalúrgicos durante esta segunda-feira, dia 27. A equipe da empresa responsável pelo serviço, sob supervisão da secretaria de Infraestrutura (SMI), está asfaltando o trecho próximo à Casa de Portugal.

“Mais à frente, próximo ao hospital da Unimed, estamos trocando o solo, fazendo fresagem, preparando para receber o novo asfalto”, explicou a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, lembrando que já foi asfaltado o trecho que vai depois do Viaduto Cidade do Aço até a altura da empresa Abreu Beneficiamentos de Aço, no bairro Casa de Pedra.

Já foram concluídos 22 mil metros quadrados da Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, que também recebeu a troca do sistema de drenagem de água pluvial da via.

O novo asfalto está sendo realizado através do convênio com o Governo o Estado (que fornece o material) e a prefeitura. A previsão é que as obras durem oito meses e atendam mais de 10 bairros. Elas integram um convênio com o Governo do Estado, que tem doado os materiais. “Somos muito gratos ao apoio que o governador Cláudio Castro tem dado a nossa cidade. Em todas as áreas estamos avançando graças a esta parceria histórica”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Manutenção e limpeza

Enquanto a recuperação asfáltica avança, a secretaria de Infraestrutura segue com os trabalhos de limpeza e manutenção pelos bairros. Nesta segunda-feira, as equipes efetuaram recolhimento de entulho nos bairros Sessenta (Rua 62), Vila Santa Cecília (Rua 33), Village Santa Helena (Rua Paulo Magalhães número), São Geraldo (Rua Ayrton Senna) e Jardim Normândia (Rua Álvares de Azevedo).

Também foi feita roçada e capina na Rua 1043, bairro Volta Grande, e no córrego do Bairro Sessenta; limpeza na Rua Vereador João Alvarenga, bairro 249; manutenção nos arbustos da Praça dos Ex-combatentes, bairro Sessenta; e poda de árvore na Rua 17ª, no Bela Vista.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.