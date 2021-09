Agentes do 10º BPM, prenderam na tarde deste domingo, um suspeito com cerca de um quilo de maconha, na Estrada Manuel Coutinho de Carvalho, no bairro Asa Branca, em Barra do Piraí.

Com a aproximação dos policiais militares, o suspeito tentou desfazer de quatro embalagens do entorpecente. A maconha apreendida estava fracionada em 121 tiras e 108 sacolés. Na casa do suspeito foram apreendidos também 166 pinos de cocaína e 126 pedras de crack, além de uma balança digital.

A princípio disse que as drogas eram para consumo para outras duas pessoas. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia. O suspeito ficou preso e os outros dois foram ouvidos e liberados em seguida. Foto: Polícia Militar