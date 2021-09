Primavera Rosa: Volta Redonda triplica oferta de exames de mamografia

Expectativa da Secretaria de Saúde é oferecer 1.500 exames por mês, atualmente mais de 400 procedimentos são feitos mensalmente_

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai ampliar as vagas para exames de mamografia a partir desta semana. O procedimento é recomendado para mulheres de 50 a 69 anos e deve ser feito a cada dois anos. Em Volta Redonda, são feitos atualmente em média mais de 400 mamografias mensais. No entanto, o prefeito Antonio Francisco Neto confirmou que o serviço será expandido para 1.500 exames por mês, dentro da campanha ‘Primavera Rosa’, dedicada aos cuidados da saúde da mulher.

A intensificação das mamografias faz parte da cobertura de rastreamento para prevenção ao câncer de mama. A mamografia permite identificar lesões mamárias em mulheres após a menopausa. Devido à pandemia da Covid-19, muitas mulheres interromperam a realização de exames de rotina. Por isso, a secretaria de Saúde promove desde o dia 22 deste mês – início da primavera – a conscientização das mulheres na campanha de prevenção a doenças femininas.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, comentou que as mamografias nunca pararam de ser feitas no município. Conceição ainda citou que havia uma demanda reprimida desde o início do ano em uma fila de espera com mais de três mil exames para ser feitos na rede pública.

Segundo a secretária, parte dessa fila foi dispersa, mas ainda há mulheres aguardando para o procedimento que começou a ser ampliado na campanha. “Mais de três mil mamografias estavam represadas quando assumimos o governo, havia também mamógrafos quebrados e outros que precisavam de manutenção com urgência. Parte das pessoas que está à espera já foi atendida e outras serão convocadas durante a campanha ‘Primavera Rosa’, disse.

Para ter acesso à mamografia, a mulher deve procurar qualquer uma das 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), que compõe a rede de Atenção Básica, para atendimento médico.