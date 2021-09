Volta Redonda amplia terceira dose para profissionais de saúde e pessoas a partir de 60 anos_Trabalhadores de 50 a 59 anos, vacinados com a segunda dose até 07/04, são os primeiros a receber dose de reforço nesta terça-feira, dia 28_

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia a terceira dose da vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira, dia 28, para profissionais de saúde e pessoas a partir de 60 anos. A medida vale para trabalhadores da saúde, de 50 a 59 anos, e pessoas de 60 a 79 anos, ambos vacinados com a segunda dose até 07/04/2021.

A inclusão de profissionais da saúde no grupo de pessoas que receberão uma dose de reforço da vacina foi anunciada na sexta-feira (24) pelo Ministério da Saúde. Para receber a terceira dose é necessário ter pelo menos seis meses da imunização completa, ou seja, com as duas doses da vacina.

A terceira dose também será disponibilizada para idosos com 80 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 31/05/2021 e para imunossuprimidos graves que receberam a segunda dose até 31/08/2021. Na dose de reforço, a recomendação do ministério é usar a vacina da Pfizer/BioNTech ou, na falta deste, os imunizantes da AstraZeneca (Oxford) e da Janssen.

A vacinação em Volta Redonda acontecerá em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), da Atenção Básica, de 08h às 16h. Unidades que funcionarão até as 21h: São João, 249, Vila Mury e Volta Grande – locais de acolhimento a casos suspeitos de Covid-19. Unidades que funcionarão até as 18h: Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz.

A secretaria de Saúde ressalta que é necessário apresentar o cartão de vacinação Covid que comprove a aplicação das doses anteriores, além de um documento de identificação com foto.

Primeiras e segundas doses

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 continua sendo oferecida na repescagem para pessoas acima de 12 anos, que por algum motivo ainda não tenham se vacinado.

A segunda dose da vacina CoronaVac será direcionada ao público que tomou a primeira dose até 08/09/2021. Já as segundas doses das vacinas AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech para quem tomou a primeira dose até 02/08/2021.

As vacinas serão aplicadas até durarem o estoque. Caso acabem as doses, as pessoas devem aguardar a chegada de novas remessas.