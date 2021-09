Na próxima sexta-feira (01/10) será realizada a 3ª edição do projeto “Cultura nos Bairros”, no KM7, Área Rural de Pinheiral. A iniciativa que acontecerá de 13 às 15h30min na área de lazer do bairro contará com apresentações gratuitas culturais. Essa edição terá dois shows musicais, uma com o músico Gustavo Sabença e outra com o grupo F Samba.

O projeto “Cultura nos Bairros” promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), da Prefeitura de Pinheiral, por meio da Lei Aldir Blanc, contará ainda com Oficina de Artesanato, atividades de lazer oferecida pelo Departamento de Esporte com totó e tênis de mesa e a participação do Gabinete da Vice-Prefeitura que levará informações sobre projetos que serão realizados como o concurso musical “Vozes Kids” para crianças e o Concurso Beleza Feminina para mulheres com idade a partir dos 15 anos, em alusão ao ‘Outubro Rosa’.

“A gente fica feliz em levar pela primeira vez uma ação cultural para a área rural, uma comunidade que até então, não tinha tido a oportunidade de receber atrações como essa, porque não tinham nem ao menos um área de lazer. Com o investimento feito na gestão do prefeito Ednardo Barbosa tudo isso agora é realidade”, disse a secretária municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

O projeto “Cultura nos Bairros” que já esteve nos bairros Parque Maíra e Palmeiras chegará também aos bairros Varjão, Cruzeiro II, Vale Verde, Paraíso, São Jorge e Centro. No total serão realizadas nove edições do projeto que beneficia artistas informais e espaços culturais da cidade que se inscreveram pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, do Governo Federal e tiveram suas rendas afetadas pela pandemia de Covid-19 e que foram contemplados com recursos fornecidos direto do Fundo Nacional de Cultura, que foram repassados aos estados e municípios.