Casal assalta mercado, em Resende.

Um casal assaltou no fim da tarde desta terça-feira (28) o mercado Lokal Empório, na Avenida Alfredo Moreira, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou toda a ação dos criminosos, que renderam a funcionária enquanto passavam a compra pelo caixa.

A filmagem indica que o assalto ocorreu às 16h41min. As imagens mostram uma mulher com a camisa do Barcelona, de máscara, bermuda e chinelo. Atrás dela está um homem de casaco com capuz.

O criminoso saca a arma e aborda a funcionária no momento em que ela pega a sacola para colocar a bebida que deveria ser comprada. A vítima larga sacola sobre o balcão, abre a gaveta do caixa, e coloca algumas notas dentro da sacola com o produto já dentro. Depois, retira a gaveta do caixa para mostrar que todo o valor foi realmente entregue por ela. Em seguida, os bandidos vão embora.

Um boletim online foi registrado. Não foi informado o prejuízo sofrido pelo estabelecimento. O vídeo do crime já está em poder da polícia. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.