A Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Vigilância Sanitária, realizou no último sábado, 25, o Dia D da Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos. Durante a data, as equipes atenderam os bairros Centro; Ettore; Village; Fátima; Freitas Soares; Jardim das Acácias; Jardim Real; Novo Horizonte e São José, onde vacinaram 1876 cães e 221 gatos.

O setor de Vigilância ainda explica que a vacinação foi iniciada no dia 25/08, quando atendeu de forma domiciliar os bairros com um menor número de animais ou que estão nas áreas rurais. Nessa primeira etapa, que aconteceu até o dia 14/09, foram vacinados 341 cães e 91 gatos.

A raiva é uma doença fatal e mata muitos cachorros e gatos que não são vacinados. Além disso, a doença, que pode ser transmitida através da mordida dos animais infectados, afeta o sistema nervoso central dos seres humanos. “Para a imunização, os cães e gatos precisam ter mais de 3 meses de idade. Já as fêmeas gestantes ou os animais que estiverem doentes ou debilitados, não serão imunizados”, disse a coordenadora da Vigilância Sanitária, Cassia Pitasse.

O setor reitera àqueles que perderam as datas de vacinação, que ainda haverá vacinação no bairro Bulhões no dia 16 de outubro, sendo das 8h às 12h na Quadra da Vila Marina, e das 13h às 17h, na Quadra da Vila Santo Antônio. Já no dia 23 de outubro, a vacinação ocorrerá na Rua Saturnino Braga, no bairro Parque Mariana, das 8h às 14h.

Foto: Regiane Real.