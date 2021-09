A OS (Organização Social) Mahatma Gandhi foi a grande vencedora da licitação para o Hospital Doutora Zilda Arns Neumann, o Hospital Regional do Médio Paraíba, localizado no bairro Roma, em Volta Redonda, e pode ser declarada inidônea. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira (24), mas ainda cabe recurso.

A Mahatma Gandhi é a mesma OS que, no governo Samuca, quando atuou no Hospital Municipal Doutor Munir Rafful, o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, foi embora, no ano de 2020, deixando o corpo médico com dois meses de salários atrasados, que não foram pagos até hoje. Na época, a prefeitura declarou que havia feito o acerto das contas, enquanto a OS declarou que não pagou pois não recebeu o repasse da prefeitura.

O mesmo está ocorrendo hoje no Hospital Adão Pereira Nunes, o Hospital de Saracuruna, em Caxias, também administrado pela Mahatma Gandhi. Funcionários terceirizados (médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem e enfermeiros) já estão há dois meses sem salários. Para os técnicos em radiologia, a situação é pior: eles alegam três meses em salários atrasados. A OS, terceiriza o serviço, mas a empresa terceirizada alega que não pagou os funcionários pois não recebeu o repasse da OS.

A Secretaria Estadual de Saúde, alegou que já fez os devidos repasses à Mahatma Gandhi, e que o salário dos funcionários não deveria ter atrasado. Inclusive, na semana passada, notificou a OS, que têm 10 dias pra se manifestar e publicou um novo edital selecionando outra OS para administrar a unidade. Após o processo de fiscalização, a Mahatma Gandhi poderá ser declarada inidônea e ficar impedida de prestar serviços a qualquer órgão público do Estado do Rio de Janeiro.