Policiais Civis de Barra do Piraí prenderam na tarde desta quarta-feira (28), em Ipiabas, um homem de 37 anos que cometeu uma tentativa de feminicidio na madrugada do último domingo. Segundo o delegado Rodolfo Atala, que coordenou a ação, a vítima viveu momentos de terror nas mãos do agressor. “Ela levou socos, chutes e golpes de faca, além de ser subjugada a todo momento com ameaças de morte”, contou o delegado.

Os fatos aconteceram na madrugada do domingo (26). A Polícia Militar foi chamada e o suspeito, quando viu a chegada da viatura, fugiu por um matagal. No dia seguinte e nesta terça, ele ainda tentou fazer contato telefônico com a vítima.

Nesta tarde, ele foi localizado por policiais civis no próprio distrito e recebeu voz de prisão. “Agora responderá pelos crimes de tentativa de feminicidio e perseguição”, informou o delegado. Ele ainda pediu às vítimas que não deixem de denunciar a violência. “É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil”, disse Atala. (Fotos: Polícia Civil)