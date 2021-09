A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, realizou na manhã desta terça-feira, 28, o plantio de mudas de hortaliças no Colégio CEI Vieira da Silva, no Centro. O plantio contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto, o Beleza, do vereador da cidade de Itatiaia, Thiago Rodrigues, da diretora da escola Sandra Maria, além de alunos e professores da instituição.

A ação possibilitou que os alunos do 6º ano e do EJA (Educação para Jovens e Adultos), colocassem as mãos na massa e realizassem o plantio. Foram plantadas mudas de hortaliças como alface, cebolinha, salsa, rúcula, entre outras. Todas as mudas disponibilizadas foram doadas por agricultores do distrito de Santa Rita de Cássia.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto, o Beleza, falou sobre a realização da ação de hoje. “Temos mais uma oportunidade de estarmos mostrando a esses jovens um pouco do trabalho que é realizado no nosso município, além de poder estar orientando e dando a oportunidade de realizar o plantio, que é uma experiência nova para a maioria deles”.

O professor de ciências, Gleidson Magno, comentou sobre a importância da realização da ação. “Eu acho que a importância principal é ter um pouco de vivência na produção do próprio alimento e de saber que não é preciso um grande espaço pra você poder produzir o seu próprio alimento com qualidade e assim ter uma melhoria na qualidade de vida e da saúde”.

José Fernandes, de 79 anos, é aluno do EJA e foi um dos primeiros alunos a incentivar o retorno da horta na escola. “Ficamos um bom tempo sem aula presencial, e com isso a horta acabou, hoje temos a possibilidade de plantar essas mudas e mostrar aos mais jovens como é boa essa experiência”.

O projeto de plantação de mudas do município chamou a atenção do vereador da cidade de Itatiaia, Thiago Rodrigues, o Thiaguinho, que vem acompanhando como é o funcionamento da ação. “Gostamos do projeto e viemos aqui hoje para conhecer um pouco mais e para saber como é o funcionamento para levarmos o projeto para ser avaliado pela Secretaria de Educação de Itatiaia”.

Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do telefone (24) 2106-3547.

Fotos: Paulo Dimas