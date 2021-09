Projeto envolve construção de árvore natalina comunitária nos bairros

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu nesta terça-feira, dia 28, uma reunião com representantes de associações de moradores da cidade, para apresentar o projeto “Natal da Cidadania 2021”, que envolve as ações que a administração municipal vai desenvolver junto com a população e entidades do município. O encontro aconteceu no auditório da prefeitura, no bairro Aterrado, e contou com a participação dos secretários municipais de Cultura, Anderson de Souza, e de Ação Comunitária, Munir Francisco.

Durante a reunião, foi apresentado aos integrantes das associações, o projeto da “Árvore Comunitária Natal da Cidadania”. A prefeitura vai disponibilizar uma estrutura de cinco metros para a montagem de uma árvore de Natal em cada bairro, além de ligação elétrica para a iluminação. O objetivo é que as associações mobilizem os moradores para enfeitar a árvore, preferencialmente com materiais recicláveis, e incentivem a participação da população.

“Tenho certeza que todas as associações vão abraçar essa ideia, porque a gente precisa levantar o astral da cidade. E o bairro também precisa se alegrar com essa data. É muito importante pra cidade que todos participem para que realmente a gente tenha um Natal Luz, um Natal que traga paz, harmonia, isso é muito importante nesse momento”, afirmou Claudia Maria Freitas de Amorim, presidente da Associação de Moradores do bairro Niterói.

O secretário municipal de Cultura explicou que o “Natal da Cidadania 2021” envolve três pilares: Integração, Participação e União. A integração é entre a prefeitura e as entidades comerciais, como a parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR). A população exerce o papel da participação, através da construção das árvores comunitárias. E a união é promovida entre as diversas secretarias e autarquias da prefeitura para a realização do projeto como um todo.

“Queremos elevar a autoestima da população, alavancar o comércio, o turismo. E para isso estamos investindo também em ações culturais, incluindo o lado social da participação popular. Tenho certeza que será um Natal de muita união em Volta Redonda”, ressaltou Anderson de Souza.

Depois do projeto apresentado, as associações levarão a ideia da árvore comunitária para os moradores. Uma nova reunião está prevista para a segunda quinzena de outubro na secretaria de Ação Comunitária para que os detalhes sobre o projeto sejam definidos em conjunto com o poder público.

O secretário da Smac agradeceu a presença dos representantes das associações e ressaltou a importância da parceria para o sucesso do projeto.

“O investimento que será feito neste Natal será para quatro anos. Vai ser muito legal, as associações sempre foram nossas parceiras e abraçaram o Natal da Cidadania. Muitos querem colocar mais de uma árvore em seus bairros. A gente vê aqui que deu certo esse trabalho em conjunto”, enalteceu Munir Francisco.

O “Natal da Cidadania 2021” contempla ainda a iluminação da Vila Santa Cecília como cartão-postal da cidade, ornamentação de pontos estratégicos como a Rodoviária Municipal, as entradas da cidade, trevos de acesso, pontes e praças. Nos centros comerciais, os postes receberão ornamentação natalina. Fotos: Geraldo Gonçalves.