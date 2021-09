PRF prende homem por porte ilegal de arma de fogo, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu durante fiscalização de combate ao crime, na noite de segunda-feira, por volta das 20h30min, um homem, de 36 anos, com uma arma dentro do veículo que conduzia, o Nissan Versa 16SL FLEX com placa de Campos dos Jordão (SP), no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante revista pessoal o homem demonstrou nervosismo e desconforto levantando suspeitas dos agentes. A arma, calibre 38, com cinco munições, foi encontrada na cintura do condutor do veículo.

O homem alegou que tema arma há bastante tempo e que não possui documentação legal para o porte de arma de fogo, nem registro da arma. Foi dada voz de prisão ao homem, por porte ilegal de arma de fogo. O registro foi feita na Delegacia de Polícia, de Itatiaia.