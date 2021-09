Uma idosa, de 66 anos, foi atropelada na manhã desta quarta-feira no km 282 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira, no bairro Caieiras, em Volta Redonda. O condutor do carro que atingiu a vítima parou e acionou o socorro.

A mulher foi levada para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.