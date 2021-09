Polícia Civil acusado de matar cunhado é preso por policiais militares

A Polícia Civil, comandada pelo delegado Vilson de Almeida, prendeu nesta quarta-feira, um homem acusado de matar o seu cunhado, Carlos Alberto Carvalho da Silva, de 48 anos, no último dia 13, em Angra dos Reis.

O acusado estava escondido na casa de uma prima, em Arraial do Cabo. Outro acusado do crime, sobrinho da vítima, foi preso em flagrante no dia do crime. O delegado informou que os policiais ficaram em vigília diante do imóvel, quando ele apareceu na janela. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.

Crime

Segundo o delegado, a vítima, de 48 anos, foi ferida no quintal de casa, durante uma discussão com o cunhado, entrando em luta corporal com o sobrinho, que o imobilizou enquanto era esfaqueado pelo cunhado. Carlos Alberto recebeu três golpes. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu.