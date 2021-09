Policiais militares foram acionados na madrugada desta quarta-feira, para averiguar uma denúncia sobre uma mulher, de 32 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado desde terça-feira, no bairro Jardim Alice, no bairro Jardim Alice, em Barra Mansa.

Suspeito do crime tentou fugir, mas foi preso. De acordo com a Polícia Militar, ela estava em uma casa no bairro Jardim Alice.

Ao chegar ao endereço, os agentes resgataram a mulher, que confirmou estar sendo mantida em cárcere privado e que foi abusada sexualmente.

Em seguida, o suspeito do crime, de 43 anos, tentou fugir, mas foi preso pelos policiais. Ele foi levado para delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado.