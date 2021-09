Policiais militares prenderam na tarde desta quarta-feira, dois suspeitos de tráfico de drogas com espingarda, pistola, munições e cocaína em uma casa da Rua Mutirão, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Uma informação sobre um homem que seria o gerente do tráfico de drogas levou a polícia até o suspeito. Os agentes fizeram um cerco e um dos suspeitos indicou onde estavam guardadas as drogas.

Delegacia. Foram apreendidos uma espingarda calibre 12 com nove cartuchos, uma pistola calibre 9 milímetros com nove munições, 476 pinos de cocaína, uma roupa do exército, dois rádios transmissores, um celular, uma balança de precisão, vasto material para embalar drogas e etiquetas.

Os suspeitos e o material foram levados para a delegacia de polícia.