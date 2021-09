O Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz e o Superintendente de Relações Institucionais Tiago Martins foram recebidos na manhã desta quarta, 29, no gabinete do Palácio 5 de novembro pelo prefeito Alexandre Serfiotis e pelo Secretário Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real, Andrinho.

Marcelo Queiroz recebeu das mãos do prefeito o projeto para a construção do Mercado do Produtor. O prefeito agradeceu a visita do secretário Estadual e destacou que a Secretaria de Agricultura vem dando apoio total aos produtores rurais que sempre tiveram o anseio da construção deste mercado que vai ser um grande auxílio para escoar a produção agropecuária, representando um reforço na renda familiar.

O Secretário Municipal de Agricultura mostrou-se entusiasmado com a afirmação do Secretário estadual sobre o apoio para que os produtores rurais ganhem mais esse benefício. “Estamos apoiando nossos produtores com cessão de máquinas e equipamentos ajudamos no plantio e na colheita de mais de 40 toneladas de feijão, distribuímos mais de 60 mil mudas de hortaliças através do Projeto Horta Municipal e estamos na expectativa de que muito breve nossos trabalhadores do campo tenham este espaço para comercialização dos seus produtos” – contou Andrinho.

O Secretário Marcelo Queiroz entregou ao prefeito Alexandre Serfiotis uma placa de homenagem pelo trabalho realizado no setor agropecuário em referência a vacinação de 100% do rebanho contra a febre aftosa. “Porto Real está entre as poucas cidades que conseguiram esse feito, o que é uma ajuda para o Estado do Rio no combate à essa doença” – comentou o secretário ao entregar a placa ao prefeito e ao Secretário de Agricultura do Município. “Agradeço a visita e ao apoio que sempre recebemos do governador Cláudio Castro para as demandas que levamos ao conhecimento do Estado, continuaremos esse trabalho em parceria sempre visando o bem de todo o município de Porto Real” – concluiu o prefeito. Foto: Fabiano Sabino.