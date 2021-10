O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região assinou a convenção coletiva de trabalho 2021/2022, dos profissionais que atuam nos mármores, granitos e afins. Os valores acordados são 7,59% de reajustes nos salários e R$ 180,00 na cesta básica (mês), retroativos a 1º de maio que é a data-base da categoria.

Os trabalhadores contemplados com essa convenção atuam principalmente nas marmorarias. Além dos ganhos salariais, o sindicato garantiu também benefícios como vale-transporte, horas extras, café da manhã, entre outros. O presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, destaca a atuação da entidade nas negociações com o sindicato patronal, sempre com o objetivo do trabalhador não ter perdas e nem retrocessos de direitos.

– Nessa convenção dos mármores e granitos conseguimos a reposição total da inflação acumulada em 12 meses (7,59%), retroativo a maio que é a data-base dos trabalhadores. Uma conquista nos dias de hoje, quando muitos sindicatos têm tido dificuldades para alcançar os reajustes e para manter os benefícios conquistados anteriormente. Mais uma batalha que vencemos em 2021 – comenta Sebastião Paulo.

Este ano o sindicato já fechou as convenções coletivas dos setores da construção civil e da montagem industrial e vários acordos coletivos individuais com empresas, todos com ganhos para as categorias.

– Nossos trabalhadores fizeram por merecer as conquistas. Mesmo com todas as dificuldades, eles se mobilizaram através das assembleias digitais, votando, fortalecendo e dando credibilidade ao trabalho do sindicato nas negociações – destaca o presidente.

A expectativa do sindicato é que no próximo ano possa realizar assembleias presenciais, claro, adequando-se à nova realidade de pandemia que justamente levou a entidade ao formato de assembleia digital, para respeitar o distanciamento social e continuar perto dos trabalhadores.