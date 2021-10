Primeira parcela do 13º para servidores da ativa estará na conta até a próxima sexta-feira, dia 08; aposentados, pensionistas e Educação receberam na última semana

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, segue cumprindo o calendário salarial dos servidores públicos que prevê pagamento até o último dia útil de cada mês. Nesta quinta-feira, dia 30, funcionários – ativos e inativos – receberam o salário referente ao mês de setembro. Um compromisso assumido pelo atual governo municipal assim que assumiu a prefeitura, em janeiro de 2021.

“Isso só está sendo possível graças ao apoio do Governo do Estado e aos esforços da nossa equipe. Conseguimos economizar, dar uma incrementada na arrecadação e com ajuda do governador Cláudio Castro estamos honrando nossos compromissos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Na gestão anterior, os pagamentos passaram a ser efetuados no quinto dia útil do mês. E, mesmo assim, no ano passado os pagamentos chegaram a ser parcelados. Além disso, funcionários deixaram de receber metade do salário de novembro, o de dezembro e o décimo terceiro.

Neto ressaltou que é uma tarefa diária de toda equipe trabalhar para manter os salários dos servidores em dia. “Este é um dever do gestor público e desde janeiro estamos conseguindo cumprir o que propomos”, disse, lembrando que o apoio dos funcionários é fundamental para a recuperação total de nossa cidade.

A prefeitura quitou os débitos com o funcionalismo de carreira e os inativos; e começou a acertar os atrasados dos comissionados. Aposentados, pensionistas e servidores da Educação, pois para esta categoria o dinheiro vem do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), receberam a primeira parcela do 13º salário referente ao ano de 2021 na última semana.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Érik Higino, a prioridade agora é antecipar a primeira parcela do 13º salário para os demais servidores. “A programação é efetuar o pagamento até a próxima sexta-feira, dia 08 de outubro”, acredita.

O adiantamento da primeira parcela do 13º para o funcionalismo foi possível, principalmente, à venda da folha de pagamento por R$ 39.130 milhões ao banco Itaú, dando fôlego à recuperação das finanças municipais. “A negociação comprova que a Prefeitura de Volta Redonda está recuperando a confiança no mercado empresarial, primeiro passo para a retomada do crescimento da economia”, afirmou Érik Higino.