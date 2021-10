 Descartada a possibilidade do idoso ter se afogado em Açude

A Polícia Civil descartou a possibilidade do idoso Júlio Ferreira de Oliveira, 74 anos, que desapareceu na manhã do dia 28/9, após sair da casa de sua filha, localizada no Loteamento João Bonito, ter se afogado em açudes que já tiveram a ação do Corpo de Bombeiro, em Valença.

Mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com auxílio de bombeiros de Valença, deram por encerradas os trabalhos no final da tarde desta sexta-feira, segundo apurou o jornal, Plantão de Notícias.

As buscas foram realizadas no açude no bairro Santa Lúcia e toda a extensão foi cuidadosamente verificada, descartando que o morador do bairro pudesse por algum acidente ter caído nas águas. Os trabalhos vão continuar em outros açudes.

A 91ª Delegacia de Polícia continua investigando o caso do desaparecimento do idoso. No dia do desaparecimento o idoso trajava camiseta e bermuda clara. Qualquer informação, entrar em contato com os telefones: 91ª Delegacia de Polícia – (24) 2453-7048; e Polícia Militar – 190 e 0300.253.1177. A Secretaria de Assistência Social do município está dando todo apoio necessário à família. Fotos: Sandro Barra