Agentes do 10º BPM prenderam na quinta-feira, por volta das 17h30min, um jovem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, com drogas na Rua Onófrio Roque, sem número, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

A ação ocorreu depois de várias denúncias. Os agentes se posicionaram em ponto estratégico e viram os dois suspeitos saindo de uma casa abandonada, após esconderem uma bolsa plástica no mato. Durante a abordagem os agentes apreenderam 39 invólucros plástico de erva seca prensada e 73 Eppendorf com cocaína. Os dois foram levados para a delegacia de Barra do Piraí.

O jovem ficou preso e o adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas.