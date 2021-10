Prefeitura retoma convênio com Clube Flamenguinho da Vila Americana

Iniciativa vai possibilitar ampliação de programas esportivos e sociais em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda retomou um convênio com o Clube Flamenguinho da Vila Americana. A iniciativa vai possibilitar a ampliação de programas esportivos e sociais na cidade. O retorno da parceria foi firmado em uma reunião entre os secretários municipais de Ação Comunitária e de Esporte e Lazer, Munir Francisco e Rose Vilela, com o presidente do Flameguinho, Reinaldo Costa. O encontro aconteceu na sede da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), no último dia 27, a pedido do vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o “Lela”.

Munir Francisco explicou que o retorno da parceria vai beneficiar principalmente os moradores do bairro Vila Americana e adjacências, com a volta de projetos esportivos e ações sociais. A iniciativa prevê escolinhas de futebol do Programa Segundo Tempo, roda de capoeira e aulas do Grupo de Convivência da Melhor Idade.

“Estamos retomando uma antiga e importante parceria que o governo municipal tinha há quatro anos com o Clube Flamenguinho. Através de mais essa parceria vamos conseguir aumentar as atividades que já oferecemos para esses moradores”, garantiu Munir.

O Presidente do Flamenguinho destacou que o apoio da Prefeitura de Volta Redonda será de extrema importância para o clube.

“Precisamos muito desse apoio para resgatar o trabalho social que a gente fazia em Volta Redonda. Hoje estamos com uma escolinha de futebol que conta com aproximadamente 70 alunos e com uma de capoeira. Com a ajuda do governo municipal será possível ampliar o atendimento para a comunidade. Estamos muito felizes”, comemorou Reinaldo.

Reforma no campo de futebol

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, anunciou que além da realização de projetos esportivos, o campo do Flamenguinho passará por uma reforma geral, com verba cedida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Além de inúmeros projetos esportivos que traremos à comunidade, o prefeito Neto irá realizar, com recurso do Governo do Estado do Rio de Janeiro, uma reforma geral do campo. Essa reforma representa a realização de um sonho. Teremos de volta nossos projetos sociais, que visam promover cidadania e revelar novos talentos. Vamos promover também as competições amadoras, assim que a pandemia acabar”, concluiu a secretária.