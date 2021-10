Unidades de Saúde fazem decoração em alusão ao Outubro Rosa

O Outubro Rosa, é uma campanha de conscientização, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e mais recentemente, também passou a abordar sobre o câncer de colo do útero.

Visando a intensificação da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta sexta, 1º de outubro, a decoração com a cor rosa em diversas Unidades de Atendimento em Saúde. No Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini Filho (CDT), no Centro, e no Policlínico do bairro Fátima, além da decoração, os profissionais fizeram a entrega de rosas e do lacinho rosa, um dos símbolos da campanha. Foto: Fabiano Sabino.