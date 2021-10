Ângela Campos recebe homenagem no aniversário de Resende

A presidente da ONG Avas (Associação Voluntária Amidos da Solidariedade), Ângela Campos, é uma das homenageadas nas comemorações do aniversário de 220 anos, da cidade de Resende.

Ângela tem um trabalho assistencial em Resende e região. A ONG Avas atende também pessoas necessitadas de outros estados. O trabalho da ONG é extenso e realiza empréstimos de cadeiras de rodas, camas hospitalares para as pessoas, recém-operadas ou aquelas que sofreram algum problema físico. Segundo Ângela, o trabalho vai muito além do município de Resende.

O trabalho da Avas tem a colaboração de voluntários (as) que dispões de um tempo para ajudar as pessoas carentes. Muitas chegam até a ONG, sem ter o que comer e morar. Ângela recorre às rádios, jornais e redes sociais para fazer apelos as pessoas que tem mais condições financeiras.

A presidente da Avas, ressalta que há necessidade de uma política mais voltada para o social, para diminuir os problemas da pobreza no país. Sobre a cidade, Ângela teceu vários elogios a sua terra natal, a Princesinha do Vale.