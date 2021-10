Ciclo de palestras e aulas práticas iniciam no dia 06 de outubro

A Estação Cidadania, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, gerenciado pelas secretarias municipais de Ação Comunitária, Esporte e Lazer e Cultura, abre inscrições para o curso de meditação, na teoria e na prática, nesta segunda-feira, dia 27. Os dez encontros com o tema “Cultivar seu Jardim das Emoções e Meditação na Prática”, coordenados pela terapeuta holística Adriana Oliveira, serão sempre às quartas-feiras, das 19h às 20h, a partir do dia 06 de outubro.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, na Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, no Vila Rica/Tiradentes, das 8h às 17h, ou pelo telefone (24) 3339-2444. O curso é gratuito e vai respeitar as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 como distanciamento social, uso de máscara e disponibilização de álcool 70%.

O primeiro encontro vai tratar do autoconhecimento: “Conhece a ti mesmo, ego e emoções, inconsciente e emoções”; o segundo tema será “Emoções básicas e emoções perturbadoras”; a terceira e a quarta palestra serão sobre “Medo – definindo, identificando e compreendendo”; o quinto e o sexto vão tratar da “Raiva – definindo, identificando e compreendendo”; o sétimo e o oitavo será sobre a tristeza; o nono, sobre alegria; e o décimo sobre “Frequência das emoções e cores”. Todos os encontros terminam com meditação na prática.

De acordo com a terapeuta holística, Adriana Oliveira, que preparou o curso, o objetivo é despertar nas pessoas a importância do cuidado integral, de focar no conhecimento das emoções que trará um resultado satisfatório, equilibrando as mesmas. “Nos encontros semanais, farei um estudo das emoções, orientações sobre os mecanismos do cérebro, crenças limitantes e exercícios de meditação na prática”, falou. Secom/PMVR/ Foto de divulgação