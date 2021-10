Mulher sofre agressão e sua casa é incendiada no bairro Nove de Abril

Uma mulher, de 25 anos, foi agredida e teve a sua casa incendiada no fim da tarde de sexta-feira, na Rua F-2, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

Policiais militares foram acionados e ouviram da mulher que estava de mudança para o bairro Santa Cruz (Volta Redonda), quando dois homens invadiram a sua residência, a agrediram e atearam fogo na casa.

Segundo testemunhas, a mulher morava na casa com duas filhas sozinhas e que o motorista do carro de frete estava na porta aguardando a moça. A dupla teria ameaçado o homem, que largou os pertences da vítima na rua e fugiu com medo.

Segundo os agentes, a vítima já identificou os suspeitos e que seus nomes estão em poder da polícia. A vítima foi levada à Santa Casa de Misericórdia, onde foi medicada e liberada em seguida. Depois, foi até a delegacia onde foi feito um boletim de ocorrência. A Polícia Civil está investigando o caso.