Porto Real abre última etapa de imunização da 1ª dose contra Covid-19

Durante a sexta-feira, 1ª de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS), seguindo as instruções do Plano Nacional de Imunização (PNI), realizou a abertura da última etapa das campanhas de vacinação da Dose 1 contra a Covid-19. A campanha, que aconteceu através das Unidades de Saúde da Família (USFs), é destinada aos adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos.

“Essa é uma marca muito importante para o município, pois chegamos até aqui com um bom aproveitamento das doses enviadas pelo PNI. Devemos esclarecer ainda, que a vacinação com a Dose 2 e a Dose Reforço às Pessoas Idosas, ainda serão realizadas conforme as determinações do Ministério da Saúde”, esclareceu o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis

A SMS ainda explica que para o recebimento da vacina, os jovens devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Confira locais e horários da vacinação:

– 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte, Freitas Soares e Jardim Real;

– 13h às 15h30: USF do bairro Jardim das Acácias.