Projeto tem parceria entre diversas Secretarias para apoio aos usuários

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Novo Horizonte recebeu na última quinta, 30 de setembro, o 1º encontro da Oficina Passo à Frente. Esta ação é organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), e tem o objetivo de apresentar alternativas para a melhoria na qualidade de vida das famílias e usuários atendidos pela Assistência Social.

No primeiro encontro, que reuniu mais de 20 usuários, a oficina contou com a presença da secretária de Assistência Social, Valéria Sá, e ainda, com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, e representantes da secretaria de Educação, Cultura e Turismo.

“O ‘Passo à Frente’ é articulado ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), onde visamos proporcionar às famílias atendidas pelos CRAS um espaço reflexivo e informativo. Isso também inclui a projeção em outras áreas, por isso, tomamos o cuidado em tornar esse um projeto intersetorial, passando por outras Secretarias e ampliando o atendimento”, explicou Valéria Sá, reiterando que a SMASDHH já planeja replicar o evento nas demais unidades do CRAS do município.

O evento contou com a presença da coordenadora e da psicóloga do CRAS Novo Horizonte, Bruna Silveira Pitombo e Daniele Moreira, respectivamente. “A partir dessa oficina os participantes poderão conhecer e tirar suas dúvidas sobre formas de avanços no nível de escolaridade na modalidade EJA, dicas para inserção no mercado de trabalho formal, preparação para entrevistas e conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo SINE”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Segunda a Assistência Social, a previsão é que o evento seja realizado na última semana de cada mês, onde a data e o local serão divulgados pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Porto Real. Além disso, a SMASDHH salienta que para participar do evento, basta entrar em contato com o CRAS Novo Horizonte através do telefone: (24) 3353-4409. Já quando o evento for realizado no CRAS Fátima, o agendamento deverá ser feito pelo telefone: (24) 3353-4186. Foto: Regiane Real.