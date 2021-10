Ações tiveram início nesta sexta-feira, durante palestra sobre empreendedorismo

Seguindo a programação da “Primavera Rosa” – campanha voltada para os cuidados com a saúde da mulher – a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda – SMIDH preparou atividades de orientação ao público feminino.

De acordo com a secretária da pasta, Glória Amorim, as atividades que envolvem mulheres nesse mês de outubro terão uma abordagem especial de orientação sobre a necessidade do autocuidado.

“O nosso objetivo é mostrar que uma mulher que cuida da casa, dos filhos, trabalha fora precisa também encontrar um tempo para se olhar. Nesse mês em especial, durante nossas atividades estamos reforçando a necessidade de procurar um ginecologista, realizar o autoexame e prevenir o câncer ginecológico”, explicou a secretária.

Nesta sexta-feira, dia 01, durante a palestra de “Empreendedorismo”, voltada para as alunas do curso Mulheres Mãos à Obra, parte da atividade orientou para a prevenção ao câncer.

Na próxima quarta-feira, dia 06, as alunas participarão de uma ação de maquiagem e bem-estar e receberão outras orientações sobre a prevenção do câncer de colo do útero e de mama.

No dia 20 de outubro será realizado um curso de estética de design de sobrancelha. Também haverá um momento dedicado ao tema da preservação.

O curso será aberto no formato online. As inscrições serão realizadas de 13 a 15 de outubro, por meio de um formulário a ser divulgado na página da secretaria no Facebook: fb.com/smidh.vr

A fachada da secretaria também mudou a cor da iluminação para chamar atenção para as ações. Está iluminada com a cor rosa.