Nesta sexta, 1º de outubro, o Projeto “Banda Musical No Seu Bairro”, idealizado e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, fez a última apresentação da temporada. Para fechar com chave de ouro, a apresentação foi em alusão à Campanha Outubro Rosa, que é o movimento para a conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para essa apresentação, a Banda iniciou seu trajeto em frente a Casa da Mulher, passando pela Secretaria de Saúde e terminando o percurso em frente ao Palácio 5 de Novembro. Além disso, adereços na cor rosa, foram utilizadas pelos membros da banda para fazer referência à Campanha. “Estamos felizes pela conclusão desse projeto que levou alegria e boa música a diversos bairros da nossa cidade. Nesses últimos dois meses, foi muito gratificante ver que todas as sextas-feiras, a Banda Musical esteve perto e fortalecendo laços com os munícipes”, destacou a mãe do prefeito, Kátia Serfiotis.

Durante o encerramento da apresentação, a SMASDHH realizou homenagens ao prefeito Alexandre Serfiotis, que foi recebida pela sua mãe, Kátia Serfiotis, e ao vice-prefeito Rafael de Carvalho Lima, o Rafa. Os vereadores Cláudio Guimarães, Fábio Maia e Fernando da Silva, o Fernando Beleza também estiveram presentes no evento.

Banda Musical no Seu Bairro

O projeto Banda no Seu Bairro foi iniciado no dia 9 de julho e todos os bairros de Porto Reais foram contemplados com apresentações. O repertório teve diversos artistas nacionais e internacionais, como, Chitãozinho e Xororó, Ludmilla, Tim maia, ‘Sinatra in Concert’, entre outros. Hoje a Banda é constituída por 75 integrantes e os munícipes que têm interesse em participar, podem ir até a sede da Secretaria, localizada à Avenida Fernando Bernardelli, 490, Centro, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

A Secretaria reforça que, a faixa etária do grupo é a partir dos 8 anos e que no ato da inscrição, deverá ser apresentado as cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento e RG (do aluno e do responsável), declaração escolar caso seja estudantes, comprovante de residência e 2 fotos 3×4. O telefone para contato é o (24) 3353-1779.

Foto: Regiane Real.