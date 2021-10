Iniciativa teve programação diferenciada, com atividades esportivas, de lazer e entretenimento

A Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa, recebeu neste domingo, 03, o Domingão de Compras, edição especial de comemoração do aniversário de 189 anos do município. O evento contou com uma programação atrativa, reunindo esporte, lazer e gstaronomia.

Logo cedo, foi realizado o torneio de golzinho de rua e corrida da UFF Circuitos Regionais. O prefeito Rodrigo Drable participou da prova, que teve percurso total de 9 km. Ele comentou sobre o evento.

– Barra Mansa comemora 189 anos. Organizamos uma comemoração diferente que deixou a rua lotada, mas com todos os participantes respeitando as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Nós conseguimos fazer um evento que, literalmente, proporcionou diversão e esporte. Uma confraternização entre os moradores da cidade. Tivemos uma bela corrida, agradeço a UFF, organizadora da competição da qual eu tive a oportunidade de participar e cumprir todo o trajeto. Para além disso quero deixar um recado aos barra-mansenses: temos muita coisa boa pela frente desde que estejamos unidos. Barra Mansa Avança”, destacou Drable.

O Domingão de Compras reuniu a vice-prefeita, Fátima Lima, os deputados estaduais Ronaldo Anquieta e Marcelo Cabeleireiro, secretários da administração municipal, vereadores, lideranças comunitárias e o ex-deputado federal Deley. Marcelo Cabeleireiro, que é morador da cidade, parabenizou as entidades organizadoras da iniciativa, a administração municipal e a todos os moradores da cidade.

Durante o evento, diversos serviços e orientações foram levados aos cidadãos. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou o programa ‘Disk Mudas’, com distribuição de mudas e de adubo à população; a Secretaria de Saúde realizou atividades alusivas à campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Alguns professores da Secretaria de Educação declamaram poesias.

Houve ainda a apresentação da Orquestra de Jazz, do Projeto Música nas Escolas; recreações promovidas pelo Tiro de Guerra, com pista de cordas, cabo aéreo e falsa baiana; feira de artesanato; exposição de carros antigos e Jeep Club; brinquedos infláveis; food trucks e claro, a participação dos lojistas.

O Domingão de Compras foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa em parceria com a Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistase) e Sicomercio (Sindicato do Comércio Varejista). Ao longo de 2019, as edições do evento foram suspensas em função da pandemia do Coronavírus, tendo retornando no dia 12 de setembro. Entre os objetivos da iniciativa, destaque para o fomento à economia do município e a promoção de oportunidades de lazer, esporte e entretenimento aos cidadãos.

O secretário de Desenvolvimento, Bruno Paciello, Bruno Paciello, detalhou sobre o retorno gradativo do evento. “Este é o segundo depois da vacinação anti Covid em grande escala na população. Estamos fazendo tudo de uma maneira muito detalhada e com responsabilidade, exigindo o uso de máscara facial, álcool em gel, tomando conta da cidade e pensando na economia. Esse é um domingo muito especial, aniversário da cidade. O prefeito Rodrigo delegou essa missão de proporcionar uma festa de comemoração unida ao Domingão de Compras.Estamos muito felizes hoje de poder vivenciar esse momento e ver as pessoas saindo de casa depois de dois anos de pandemia”.

CONSOLIDAÇÃO – O Domingão de Compras já se tornou referência no município e na região quando o assunto é lazer, entretenimento e economia. O religioso Jair João Júnior analisa que a cidade estava precisando do evento e sugeriu a sua realização a cada 15 dias.

Quem também aprovou o retorno da atividade foi o empresário do ramo de food truck Felipe da Silva. “O domingão de compras foi maravilhoso. O resultado é 100% favorável. Trabalhamos para a melhoria de atendimento e hoje também unidos ao aniversário de Barra Mansa, que é especial pra gente. Muita gente veio prestigiar, todas as lojas estão abertas”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira