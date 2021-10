Prefeitura de Quatis promoveu a FeirArte neste sábado

A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoveu neste sábado, 02 de outubro, a FeirArte – Arte na Praça, com aproximadamente 40 expositores que abrangem arte, artesanato e gastronomia. O evento aconteceu das 09h às 14h, na Praça Teixeira Brandão, no Centro.

A FeirArte de Quatis tem como objetivo apoiar os microempreendedores e artesãos do município, bem como o incentivo ao resgate e a preservação cultural. No local houve a apresentação da Corporação Nossa Senhora do Rosário e Recreação Infantil, cumprindo as medidas restritivas de proteção à vida.

Estiveram presentes o prefeito municipal, Aluísio d’Elias, o Secretário de Cultura e Turismo, Leandro Sant’ Anna, os Diretores de Cultura e Turismo, Júlio César e Zé Roberto Magroni, e toda a equipe da secretaria, responsável pela organização do evento. Também estiveram presentes membros do secretariado municipal e vereadores do município.

O Secretário Leandro ressaltou que a secretaria vem trabalhando em projetos que em breve serão apresentados e que aos poucos as atividades serão retomadas.

O prefeito Aluísio parabenizou a equipe da secretaria pela a organização do evento, e destacou que a Feirarte é o pontapé inicial, e com os devidos cuidados, para a retomada das atividades culturais e festividades municipais. “Fico extremamente feliz com essa retomada da Feira de Artesanato, apoiando os microempreendedores e artesãos do município, incentivando a preservação cultural.” – concluiu.