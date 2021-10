Ação segue até o dia 29 de outubro

Com o intuito de reforçar o estoque de sangue do município e comemorar o 189º aniversário de Barra Mansa, celebrado no domingo, 03, o Hemonúcleo segue com o desafio de captar 189 novos doadores. Até o momento, a unidade já conquistou 25 pessoas. A ação segue até o dia 29 de outubro, data em que será sorteada uma cesta de café da manhã para os doadores inscritos, caso o quantitativo chegue a 189.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, destacou a importância da iniciativa. “Estamos fazendo essa campanha para podermos aumentar a captação de bolsas e, principalmente, de plaquetas, que tem tido um consumo alto nas unidades de saúde, e com isso temos o intuito de chamar a atenção dos munícipes por uma boa ação.”

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menor de idade só pode doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 kg, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa, no Centro. O atendimento é realizado sem agendamento prévio e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h. Fotos: Paulo Dimas