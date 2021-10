Barra Mansa perde de 5 a 0 para o Paduano pelo Estadual (Série B2)

A manhã deste domingo (3/10) foi de muita tristeza para o Barra Mansa Futebol Clube que, mesmo atuando no Estádio Leão do Sul, não conseguiu se impor e assistiu a equipe do Paduano dar um passeio de 5 a 0 nesta partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Aos 7 minutos, o Paduano chegou bem com Keven que chutou e Pepê fez boa proteção. No minuto seguinte, Keven novamente arriscou de longe e a bola passou rasteira perto do gol. Aos 24, o Trovão Azul fez boa jogada pela lateral-esquerda, que cruzou na área e encontrou Marquinhos que, mesmo no meio dos defensores, só colocou no gol para fazer 1 a 0. Aos 29, o Paduano arriscou novamente de longe e acertou a trave e, no rebote, Anderson precisou chutar duas para marcar e ampliar para 2 a 0. Aos 32, o Barra Mansa chegou bem com Thiaguinho em bela jogada pela direita, cruzou para Vinicius Santos fazer um cabeceio certeiro que exigiu boa defesa do goleiro. Aos 45, o Paduano chegou livre e Pepê foi mais rápido e impediu o ataque.

Aos 9, o Paduano chegou bem pela esquerda com o atacante Santos, que passou pelo zagueiro e bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro gol. Aos 11, Yago chegou perigo pelo Barra Mansa e chutou rasteiro para fora. Aos 15, novo ataque veloz do Trovão Azul pela esquerda e Yury entrou livre na área para bater no canto do goleiro Pepê. Aos 18, o Paduano chegou fácil em contra-ataque e sobrou para Jobinho fechar a goleada de 5 a 0. A equipe do Norte Fluminense apenas administrou o resultado até o fim da partida sem qualquer ataque com perigo do time do Leão do Sul.

O Barra Mansa terá uma semana mais folgada para encarar a equipe de Búzios no próximo domingo (10/10), às 15h, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, pela quarta rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

30/9/2021 | Barra Mansa 0x5 Paduano

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Wandemberg de Araújo Farias Alves | Gols: Marquinhos e Anderson; Santos, Yury e Jobinho | Barra Mansa: Pepê; Robert, Edivan, Lukão e Índio; Diego Alan (Matheus Pelé), Elber, Yago (João Franco) e Thiaguinho (Milho); Vinicius Santos (Roger) e Kaike (Felipe Dias). Téc. Osmar Coaracy. | Paduano: Lucas; Bahia, Renan, Yan e PV; Leandro Carvalho, Anderson, Keven e Léo Tavares; Marquinhos (Jobinho) e Santos. Téc. Mauro Maia Júnior.

# Classificação atualizada:

1º. Paduano e Barra da Tijuca (com 7 pontos); 3º. Búzios e Tigres do Brasil (5); 5º. Mageense, Ceres e Barra Mansa (com 4 pontos); 8º. Campos e Araruama (3); 10º. Bonsucesso (2); 11º. Queimados (1); 12º. Casimiro de Abreu (0).

# Demais jogos da 3ª rodada:

Ceres 5×1 Queimados; Campos 1×1 Araruama; Bonsucesso 0x1 Barra da Tijuca; Casimiro de Abreu 0x4 Búzios; Tigres do Brasil 2×0 Mageense

Por Diogo de Oliveira Paula – Postado por Diogo de Oliveira Paula às 13:07 (Blog do Barra Mansa Futebol Clube)

Barra Mansa x Paduano – Foto: Rapha Torres