Carro é atingido por um pneu na Dutra, em Barra Mansa

Uma mulher ficou ferida na noite de domingo, por volta das 21 horas, ao ter o seu veículo atingido por um pneu que se desprendeu de outro veículo no km 289, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um pneu foi arremessado e atingiu o veículo GM Classic, causando ferimentos na passageira do veículo, de 47 anos. No entanto, não foi confirmado de qual veículo o pneu se desprendeu.

Com o impacto o pneu parou debaixo do veículo. A mulher recebeu atendimento médico do Resgate da NovaDutra e foi liberada no local.