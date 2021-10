Família registra desaparecimento de advogado em Volta Redonda

A família do advogado Pytter Manoel da Silva Barud, de 31 anos, registrou na noite de domingo (3), na delegacia de Volta Redonda, o seu desaparecimento. Segundo o pai, Pedro Eugênio de Souza Barud, seu filho saiu da casa da mãe na noite de sábado (2), para ir à casa da namorada, na Avenida Retiro, no bairro Retiro, deixando a residência da moça no início da madrugada. No entanto, até o momento desta publicação não havia sido localizado.

O pai informou que o filho se despediu da namorada por volta de 1h30min dizendo que ia voltar para a casa. “Desde então, o Pytter não foi mais visto e nem atende ao telefone”, disse o pai na ocorrência. De acordo com o pai, Pytter trabalha como advogado no bairro Morada da Granja, em Barra Mansa, e a família já foi até todos os lugares que o filho costuma frequentar, mas sem sucesso. “Já fomos em hospitais e clínicas da região, mas até agora nada”, lamentou.

Segundo Pedro, a última vez que o filho teria sido visto foi às 8 horas da manhã de domingo (3) em um bar no bairro São João. Além disso, o pai informou que o filho não faz uso de drogas, não tem inimigos, não deve dinheiro a ninguém e que nunca o viu envolvido em confusões ou brigas. Qualquer informação sobre Pytter deve ser passada o telefone 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo Pessoal)