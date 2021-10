Homem é detido com cocaína e maconha na Siderlândia, em Volta Redonda

Um homem foi detido por suspeita de tráfico de drogas no domingo (3) em Volta Redonda. Ele foi abordado na Servidão João Paulo, no bairro Siderlândia.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava com uma mochila. Dentro dela, foram apreendidos 208 pinos de cocaína e 27 trouxinhas de maconha. O celular do suspeito também foi apreendido. Também no domingo (3), na Rua Edmar Carmo de Oliveira, no bairro Vale Verde, policiais militares detiveram um jovem, de 19 anos, com uma réplica de pistola e uma bateria de rádio transmissor. A arma e a bateria estava na cintura do rapaz.

A PM informou que chegou até o suspeito após denúncia de quatro suspeitos em um Honda City branco no bairro. Ao chegarem no local, avistaram o jovem, que tentou fugir dos policiais, mas foi alcançado. Durante a ação os policiais também apreenderam um cordão e um anel de ouro. As duas ocorrências foram registradas na delegacia de Volta Redonda. (Fotos; PM/Divulgação)