Agentes do 28º BPM apreenderam na tarde de sábado, durante patrulhamento, um homem com drogas, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Durante abordagem, o suspeito foi flagrado com 50 pinos de cocaína e 10 tiras de maconha.

O suspeito e as drogas foram levados à delegacia de polícia da cidade. Foto: Polícia Militar