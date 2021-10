Encontro no gabinete do prefeito Neto serviu para mostrar oficialmente o cronograma da obra e ouvir sugestões

O projeto da obra que vai trocar mais de cinco quilômetros de rede de abastecimento de água na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, foi apresentado oficialmente a comerciantes nesta segunda-feira, dia 4. A apresentação aconteceu no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, com a presença do presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), Paulo Cesar de Souza, o PC, de secretários municipais e gestores de autarquias, além de representantes da empreiteira responsável pela obra, Método Engenharia.

Com investimentos de aproximadamente R$ 13 milhões, a obra da rede de água da Beira-Rio tem com objetivo resolver um problema histórico no abastecimento da cidade, beneficiando cerca de 130 mil habitantes nos bairros atendidos pela rede.

“Hoje demos a partida, mostrando o que vai ser feito para que a gente possa começar a obra no dia 1º de novembro. Enviamos uma carta aos moradores e comerciantes da Beira-Rio, para que eles possam interagir com a gente e mandar eventuais propostas, já que ainda temos um mês para começar a obra”, explicou o presidente do Saae-VR.

Proprietário de um estabelecimento de ferro e aço localizado na avenida há mais de 15 anos, Henrique Costa participou do encontro e ressaltou que o investimento é necessário.

“A Beira-Rio ficou abandonada depois que o Neto deu uma repaginada nela. Essa rede tem muita manutenção e tapa-buraco, mas o problema volta a acontecer no mesmo local. Isso é muito constante. Essa obra vai melhorar muito nosso fluxo de gente e dar uma aliviada para problemas maiores”, contou o comerciante.

Obra

O município já recebeu grande parte das novas tubulações que serão utilizadas na obra. Serão construídos 4.614 metros de rede adutora de água potável ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido, totalizando 5.274 metros.

Serão investidos aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais que serão utilizados: R$ 10 milhões – totalizando os quase R$ 13 milhões em investimentos.

“O acesso à água potável é fundamental para a qualidade de vida da nossa população. Além de acabar com os transtornos no abastecimento, vamos trabalhar para recuperar a Beira-Rio. Já trocamos as lâmpadas por modelos de LED, está mais iluminada, e vamos continuar revitalizando, melhorando o asfalto, a orla, deixando a avenida melhor para os pedestres e motoristas”, acrescentou o prefeito Neto. Fotos: divulgação Secom/PMVR.