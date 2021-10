Objetivo é chamar a atenção para a necessidade de preservação e medidas que podem ser adotadas para garantir o equilíbrio do meio ambiente

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, promove diversas ações nesta Semana de Proteção à Fauna, que acontece entre segunda-feira, dia 04, e domingo, 10. A intenção é chamar a atenção para a necessidade de preservação da fauna e medidas que podem ser adotadas para garantir o equilíbrio do meio ambiente. Nesta segunda também é comemorado o Dia Mundial dos Animais.

Entre as atividades promovidas em Barra Mansa está a adoção virtual de animais, que acontece nesta segunda-feira, através da conta da Secretaria no Instagram (@meioambientebarramansa), com apoio de ONGs da causa animal.

Será realizada também atividade de Educação Ambiental nos bairros do município para instruir e conscientizar a população sobre o bem-estar animal. O mesmo tema terá destaque nos dias 09 e 10, sexta-feira e sábado, no @meioambientebarramansa.

Na quarta-feira, 06, acontecerá uma ação para entrega voluntária de animais silvestres mantidos sem a devida licença ou autorização de órgão ambiental competente. A atividade será realizada na Praça da Matriz, das 9h às 13h. O munícipe que fizer a entrega voluntária estará isento de multas e demais sanções previstas em lei.

O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, explica que os animais recolhidos serão reintroduzidos à natureza. “Eles passarão por uma avaliação de suas condições físicas e comportamentais. Após este processo, será definido o seu destino. O objetivo é conseguir reintroduzi-los à natureza”, destaca o secretário; ressaltando que a pessoa não pode fazer a soltura do animal por conta própria:

“A pior opção que uma pessoa pode ter é fazer a soltura por conta própria. A reabilitação de um animal que passou por um período em cativeiro é bastante complexa. Além das avaliações, é necessário um processo de reintrodução para este animal”, explica Vinícius.

Denúncias

A proteção da fauna está litigada à legislação ambiental, no decreto federal 6514/98 e na lei Crimes Ambientais, que abrange tanto animais silvestres quanto animais domésticos. Denúncias podem ser feitas diretamente com a Gerência de Fiscalização Ambiental, através do telefone (24) 2106-3408 e (24) 99923-7641.

