Um transformador estourou e pegou fogo na madrugada de domingo, na Rua das Samambaias, no bairro Cidade Alegria, em Resende. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo que atingiu um poste. Vários moradores ficaram sem energia.

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia, Enel, esteve no local e conseguiu restabelecer a falta de energia, ainda na madrugada de domingo. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio estão sendo analisadas pela concessionária.