Modalidade conta com escolinha para formação das categorias de base no Ginásio Poliesportivo do Vila Rica/Tiradentes

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), incentiva a prática do handebol com apoio às equipes adultas da modalidade e com a realização da escolinha para formação das equipes das categorias de base no Ginásio Poliesportivo Carlos Augusto Haasis Filho no Vila Rica/Tiradentes. O título de campeãs conquistado pela equipe feminina de handebol do município, no último fim de semana em Barra do Piraí, é resultado deste trabalho.

A profissional de Educação Física Patrícia Sá coordena o trabalho com as equipes adultas e a Escolinha de Handebol da Smel, que reúnem cerca de 80 atletas atualmente. Segundo ela, o handebol é um esporte que traz muitos benefícios para os jovens.

“É uma modalidade esportiva dinâmica, além de um melhor condicionamento físico, contribui para a socialização, a tomada de decisões na resolução de problemas e na formação da personalidade”, disse, lembrando que o handebol é uma modalidade olímpica e que, com o trabalho da Smel, o esporte virou uma referência para a garotada nas escolas municipais.

Primeiro título do ano

A Equipe de Handebol Feminino de Volta Redonda venceu, no último fim de semana, o 1º BTC Open de Handebol. O grupo, que tem como técnicos Caio Almeida e Igor Alvarenga, que atuam na Smel, superou as duas equipes adversárias e ainda teve a jogadora destaque da competição: a goleira Mariana Meira; e a melhor jogadora do torneio, Laiza Rodrigues. Além dos profissionais que acompanharam a equipe, a Smel também disponibilizou o transporte para as atletas.

A Equipe de Handebol Masculina de Volta Redonda participa da fase classificatória do Campeonato Carioca e tem uma vitória em casa.

Escolinha segue com as inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer mantém abertas as inscrições para Escolinha de Handebol para as crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. Os treinos acontecem às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30, no Ginásio do Vila Rica/Tiradentes, na Rua 35-A, mesmo horário para fazer as inscrições.

Meninos e meninas devem comparecer acompanhados do responsável no momento da inscrição e fazer o contato direto com o professor no ginásio, apresentando um documento de identidade. Podem participar crianças e adolescentes de qualquer bairro do município. Secom/PMVR com fotos de divulgação