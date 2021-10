Guarda Municipal de Volta Redonda localiza carro furtado

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) localizou um veículo furtado no início da tarde desta terça-feira, dia 05. O registro na 93ª Delegacia de Polícia foi feito pela agente Priscila Monteiro da Silva, às 12h30. O veículo Chevrolet Corsa, do ano 1999, foi encontrado na Rua Sagres, no bairro Retiro. O proprietário do carro é morador de Barra Mansa.

Entre os dias 08 e 22 do mês passado, a Guarda Municipal registrou quatro ações de recuperação de veículos furtados. Na última ocorrência, quando encontrou um Fiat Uno furtado estacionado nas proximidades da Praça Brasil, na Vila, a guarda ainda conseguiu prender um suspeito, flagrado tentando furtar outro carro da mesma marca e modelo.

Os outros veículos encontrados foram um Kadett Ipanema, recuperado na Vila Mury; um Corsa, na Vila Santa Cecília; e um Gol, no Aterrado. Os dois últimos, furtados em Barra Mansa.

O comandante da corporação, João Batista dos Reis, destacou a importância dos guardas municipais nas ruas de Volta Redonda. “O número de veículos furtados recuperados é um exemplo da importância da ação da Guarda. Neste caso, foram quatro proprietários de veículos que conseguiram reaver seu bem”, disse. Foto: Cedida pela GMVR