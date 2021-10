Sider Shopping realiza programação especial durante o mês das crianças

Crianças da região Sul Fluminense já têm destino certo no mês mais esperado por elas. Isso porque o Sider Shopping contará com uma programação diferenciada e especial para receber a todos os pequenos em grande estilo no mês de outubro

Do dia 01 a 12/10, das 14h às 20h, no Piso S – Praça de Eventos, a programação fica por conta da Oficina de Slime e Pop It, que já tem inscrição aberta no Espaço Família – Piso Térreo, com a doação de um sabonete infantil, que será revertido para o Instituto Brincadeira de Criança.

Já dos dias 02 a 24/10, acontecerá uma brincadeira emocionante, onde a criança vai trabalhar o lado lúdico e toda a sua imaginação: a caça ao tesouro! A atividade tem dia marcado, aos sábados e domingos, das 15h às 19h, no 2º piso.

No dia 12/10, terça-feira, para comemorar o Dia das Crianças, a diversão fica por conta da apresentação infantil de teatro musical com a boneca Bárbara. A peça terá dois horários: 15h30 e 16h30 e acontece no 3º piso – Praça de alimentação.

Todas as atividades infantis são gratuitas e a classificação é livre. Não perca a oportunidade de aproximar toda a família e entreter com qualidade suas crianças!

O Sider Shopping é o primeiro shopping do sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Fundado em 1989, o complexo de lojas, é um autêntico centro de compras.

Serviço:

Mês das crianças no Sider Shopping

Atração: Oficinas de Slime e Pop It

Data: 01 a 12/10

Horário: 14h às 20h

Local: Piso S – Praça de Eventos

Vagas Limitadas. Inscrição no Espaço Família com a doação de um sabonete infantil.

Atração: Caça ao Tesouro

Data: 02 a 24/10 (Durante este período, porém somente aos sábados e domingos)

Horário: 15h às 19h

Local: 2º piso em frente a C&A

Atração: Apresentação infantil de teatro musical com boneca Bárbara

Data: 12/10

Horários: 15h30 e 16h30

Local: 3º piso – Praça de Alimentação