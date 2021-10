Volta Redonda retoma os exames de mamografias

Dezoito mil exames foram contratados após solicitação do vereador Betinho Albertassi

Em agosto, o vereador Betinho Albertassi solicitou na Câmara de Volta Redonda, através do requerimento nº 125/2021, a retomada dos exames de mamografia. Após receber inúmeras reivindicações de mulheres que estavam encontrando dificuldades em realizar o exame, o vereador procurou a prefeitura, que neste mês licitou 18 mil mamografias, colocando fim à fila de espera.

Identificar o câncer na fase inicial aumenta consideravelmente as chances de cura. A demanda reprimida dá conta de 17 mil mamografias para mulheres acima de 50 anos. Dos três mamógrafos do município, segundo a Secretaria de Saúde, dois estavam com defeito e o terceiro, este digital, está em manutenção.

Com a solicitação feita por Betinho Albertassi, as mamografias já começaram a acontecer nas 46 unidades de saúde (UBS e UBSF).

“É muito importante este diagnostico em fase inicial. Recebo há algum tempo reivindicações de mulheres preocupadas. Agradeço ao prefeito Neto por ter atendido a este pedido tão importante para a nossa população.”, disse.

A mamografia permite identificar com maior precisão eventuais lesões mamárias em mulheres após a menopausa. Devido à pandemia da Covid-19, muitas mulheres interromperam a realização de exames de rotina. O exame é recomendado para mulheres de 50 a 69 anos.