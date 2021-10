Uma colisão envolvendo uma Kombi (escolar) e um caminhão deixou uma pessoa ferida na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), no trevo de acesso ao município de Rio Claro (RJ). O motorista da Kombi ficou ferido e levado para o Hospital Nossa Senhora da Piedade.

Segundo a Polícia Militar, a Kombi é utilizada para o transporte escolar. No momento do acidente não havia nenhuma criança no veículo.